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01 Ara 2021 - 18:55

Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz’a Rakip Oluyor! Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor? Seren Serengil ve Bircan Bali’ye Büyük Darbe!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, ayrıldığı programa rakip oluyor! Deniz Akkaya’nın son yapmış olduğu hareket birçok kişi tarafından Seren Serengil ve Bircan Bali’ye darbe olarak yorumlandı.