- 01 Ara 2021 - 18:55

Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz’a Rakip Oluyor! Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor? Seren Serengil ve Bircan Bali’ye Büyük Darbe!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, ayrıldığı programa rakip oluyor! Deniz Akkaya’nın son yapmış olduğu hareket birçok kişi tarafından Seren Serengil ve Bircan Bali’ye darbe olarak yorumlandı.

Söylemezsem Olmaz’dan apar topar ayrılan Deniz Akkaya, hayranlarını şoka sokmuştu. Üstüne birde Seren Serengil ve Bircan Bali’yi suçlayan bir açıklama yapan Deniz Akkaya’nın yeni projesi ortaya çıktı!

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01 Ara 2021 - 18:55 Ankara- Yaşam

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Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz’a Rakip Oluyor! Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor? Seren Serengil ve Bircan Bali’ye Büyük Darbe! mask
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz’a Rakip Oluyor! Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor? Seren Serengil ve Bircan Bali’ye Büyük Darbe!
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