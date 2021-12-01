- 01 Ara 2021 - 13:09 G: 01 Ara 2021 - 13:27

Camdaki Kız Dizisinden Feride Ayrılıyor Mu? Hastanelik Olduğu Ortaya Çıktı, Ölüm Senaryosu Şoke Etti! Hayatı Ellerinden Kaydı Gitti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Camdaki Kız’dan Feride ayrılıyor mu? Hastanelik olduğu ortaya çıkan Feride’nin ölüm senaryosu ağızların açık kalmasına neden oldu. Hayatı ellerinden kayıp giden Nalan, Camdaki Kız’da büyük şoku resmen yaşadı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimler bulunan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranları geldi. Cana ve Adil’in yakınlaşmasına dair bir şeyler bulan Feride, çalışmalara başlamıştı! Yeni bölüm fragmanı kısa bir süre önce yayınlanan Camdaki Kız dizisinde şok bir olay yaşandı! Peki, neler oluyor?

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01 Ara 2021 - 13:09 Ankara- Yaşam

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