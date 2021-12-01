Müge Anlı’ya Terlik Şoku! Stüdyo Ayağa Kalktı, Canlı Yayında Saldırdı! Seyircide Müge’de Ne Yapacağını Bilemedi!
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Sekiz gündür kayıp olarak aranan Yeliz Kibiz, Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Sekiz gündür kayıp olarak aranan Yeliz Kibiz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başladı. Yeliz Kibiz’in bulunup, stüdyoya getirilmesinin ardından ise, herkesi şoke eden o anlar yaşandı! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Yeliz Kibiz olayı ne? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 21:01 - Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.