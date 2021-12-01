- 01 Ara 2021 - 21:01

Müge Anlı’ya Terlik Şoku! Stüdyo Ayağa Kalktı, Canlı Yayında Saldırdı! Seyircide Müge’de Ne Yapacağını Bilemedi!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Sekiz gündür kayıp olarak aranan Yeliz Kibiz, Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz gün akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Sekiz gündür kayıp olarak aranan Yeliz Kibiz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başladı. Yeliz Kibiz’in bulunup, stüdyoya getirilmesinin ardından ise, herkesi şoke eden o anlar yaşandı! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Yeliz Kibiz olayı ne? İşte, detaylar…

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01 Ara 2021 - 21:01 - Müge Anlı Haberleri

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