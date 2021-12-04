- 04 Ara 2021 - 18:39 G: 04 Ara 2021 - 19:19

Demet Özdemir’den Fizik Şov! Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Minicik Şortluyla Akılları Başlardan Aldı! İçler Eridi, Sıcaklar Bastı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, tüm kıvraklığını gösterdi! Büstiyeri ve minicik şortuyla şekilden şekle giren Demet Özdemir, görenleri cayır cayır yaktı! Dansla yakından ilgili olduğu bilinen Demet Özdemir’in son paylaşımı ise “Demet sen ne yaptın be” yorumlarını aldırdı! Peki, neler oluyor?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını bir kez daha duyuran Demet Özdemir, dikkatleri de üzerine çekmişti. Zeynep karakteriyle çok beğenilen Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte Şükrü Özyıldız’la birlikte başrol olarak Aşk Taktikleri isimli bir yapımda yer almıştı. Çekimleri tamamlayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Kısa bir süre önce tüm kıvraklığını gösterdiği bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2021 - 18:39 Ankara- Yaşam

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