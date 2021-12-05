Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu’nun Acun Ilıcalı’nın programı olan O Ses Türkiye’ye katıldığı ve yakışıklılığı tüm izleyenleri ve Hadise’yi etkisi altına aldığı resmen görüldü! Hadise’den ağız dolusu iltifatlar alan Feyyaz Şerifoğlu, önce TV8 sonra ise Kanal D ekranlarında…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde adını Sedat olarak duyuran Feyyaz Şerifoğlu’nun ünlü olmak için her şeyi yaptığı resmen ortaya çıktı! Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle çok sevilen Feyyaz Şerifoğlu’nun Hadise’yi bile etkisi altına aldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.