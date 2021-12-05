- 05 Ara 2021 - 09:12

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye'ye Yıllar Önce Katılmış! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu’nun Acun Ilıcalı’nın programı olan O Ses Türkiye’ye katıldığı ve yakışıklılığı tüm izleyenleri ve Hadise’yi etkisi altına aldığı resmen görüldü! Hadise’den ağız dolusu iltifatlar alan Feyyaz Şerifoğlu, önce TV8 sonra ise Kanal D ekranlarında…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde adını Sedat olarak duyuran Feyyaz Şerifoğlu’nun ünlü olmak için her şeyi yaptığı resmen ortaya çıktı! Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteriyle çok sevilen Feyyaz Şerifoğlu’nun Hadise’yi bile etkisi altına aldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Ara 2021 - 09:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Bakanlar Alev Alev... mask
İrem Derici’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Minileri Giydi, Bakanlar Alev Alev...
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı! Çukur’un Yıldızı… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Hakkında Şok Gerçek! Ağızlar Açık Kaldı! Çukur’un Yıldızı…
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti! mask
Pınar Deniz’in Eski Sevgilisi Kendisinden Bile Ünlü! Akıllardan Geçmedi ama Gerçekler Şoke Etti!
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce… mask
Demet Özdemir’den 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Sözler! Annesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Meğer Yıllar Önce…
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! mask
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu!
Demet Özdemir’den Fizik Şov! Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Minicik Şortluyla Akılları Başlardan Aldı! İçler Eridi, Sıcaklar Bastı! mask
Demet Özdemir’den Fizik Şov! Tüm Kıvraklığını Gösterdi, Minicik Şortluyla Akılları Başlardan Aldı! İçler Eridi, Sıcaklar Bastı!
Hadise Yakında Nikah Masasına Oturabilir! Öyle Bir Halde Görüntülendi Ki, Instagram Hop İndi, Hop Kalktı! Çatır Çatır Çatlattı! mask
Hadise Yakında Nikah Masasına Oturabilir! Öyle Bir Halde Görüntülendi Ki, Instagram Hop İndi, Hop Kalktı! Çatır Çatır Çatlattı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Duygu Koz İle Yaşları Dikkat Çekti
Hangi Burç Neden Ayrılır? Hangi Burç Düğününde Siyah Gelinlik Giyer? mask
Hangi Burç Neden Ayrılır? Hangi Burç Düğününde Siyah Gelinlik Giyer?
Akkız Kız Kimdir, Destanı Gerçek Mi? Akkız Destanı Hikayesi Nedir? Tarihte Neler Olmuştur? mask
Akkız Kız Kimdir, Destanı Gerçek Mi? Akkız Destanı Hikayesi Nedir? Tarihte Neler Olmuştur?
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı! mask
Oğuzhan Koç İle Demet Özdemir Boy Ve Kiloları Bakın Ne Kadarmış? Gerçeği Duyan İnanamadı!
Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma” mask
Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma”
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status