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05 Ara 2021 - 14:51

Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun”

FOX TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Temizlik Benim İşim programında sunucu olarak yer alan Kadir Ezildi, babası hakkında şok sözlere yer verdi. Instagram'ı ayağa kaldıran Kadir Ezildi, hüngür hüngür ağlattı! Meğer çocukluğunda çekmediği eziyet kalmamış! Birçok kişiden "Yazıklar olsun" yorumunu alan Kadir Ezildi, sevenlerini derinden üzdü!