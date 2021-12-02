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02 Ara 2021 - 12:21

Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, O Pozu Verdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, babasının koyduğu tüm sansürleri kaldırıp attı! Birçok kişi “Ne laf dinliyor ne söz” yorumlarında bulundu. Derin dekolteli bir paylaşım yapan güzel oyuncu, göğüslerini sergiledi, görenler mest oldu! Fiziğini bir kez daha kanıtlayan başarılı oyuncuya “Babasından izin almış belli” yorumları geldi! İşte Yasmin Erbil’den cayır cayır yakan pozlar…