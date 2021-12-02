Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, O Pozu Verdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, babasının koyduğu tüm sansürleri kaldırıp attı! Birçok kişi “Ne laf dinliyor ne söz” yorumlarında bulundu. Derin dekolteli bir paylaşım yapan güzel oyuncu, göğüslerini sergiledi, görenler mest oldu! Fiziğini bir kez daha kanıtlayan başarılı oyuncuya “Babasından izin almış belli” yorumları geldi! İşte Yasmin Erbil’den cayır cayır yakan pozlar…
FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde yer alarak adını bir kez daha duyuran başarılı oyuncu Yasmin Erbil, hayat verdiği Canan karakteriyle çok beğenilmişti. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile çok yakın oldukları bilinen Yasmin Erbil’den gelen derin göğüs dekolteli paylaşım ağızları açık bıraktı! Peki, Yasmin Erbil, nasıl bir paylaşım yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.