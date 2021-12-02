Defne Samyeli’nden Yatak Pozu! 49’luk Defne Samyeli, 18’lik Kızlara Taş Çıkarttı! Bembeyaz Çarşafları Üzerinde…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu Defne Samyeli, sahnelerde boy göstermeye başladı. Oyunculuk kariyerine kısa bir süre ara veren güzel isim sesiyle hayranlarını mest etmeye devam ediyor. Sahnede çekilen fotoğraflarını paylaşan güzel isim Samyeli, cesaretini ise giydiği kıyafetlerle gösteriyor. Şimdi ise bembeyaz çarşaflar üzerinde bir paylaşım yapan Samyeli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte o paylaşım…

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