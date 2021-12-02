Hangi Burç Sulu Gözdür? İşte Her Şeye Ağlayan Burçlar…
Bazı insanlar karşılaştıkları sorunlar ve olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyabiliyorken; bazı insanlar elinde olmadan her şeye inanılmaz derecede duygusal yaklaşıyor. Sizde sulu gözlü olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı insanlar karşılaştıkları sorunlar ve olaylar karşısında soğukkanlılığını koruyabiliyorken; bazı insanlar elinde olmadan her şeye inanılmaz derecede duygusal yaklaşıyor. Yavru bir kediden maddi sıkıntılara kadar karşılaştıkları her sorun da ağlayabilecek olan o insanların burçlarının ortak olması ise, astrolojinin ve astrolojik çalışmaların giderek daha da önem kazanması ile birlikte artık kimseyi şaşırtmıyor. Ancak Zodyak kuşağının en sulu gözlü burçlarını görenler, her şeye rağmen şaşkınlığını koruyamıyor! Peki, hangi burç sulu gözdür? İşte her şeye ağlayan burçlar…
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02 Ara 2021 - 14:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.