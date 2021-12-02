Meriç Aral’dan Bomba Haber! Yeni Projesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Meriç Aral, yeni projesi ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni projesinde canlandıracağı karakter ile ilgili seyircisine bilgi veren Meriç Aral, tüm hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Meriç Aral’ın yeni projesinin ne zaman ekranlara geleceği de belli oldu! Peki, Meriç Aral’ın yeni projesi ne? Meriç Aral’ın yeni projesi Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman başlayacak? Kaderimin Oyunu hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…



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