Meriç Aral’dan Bomba Haber! Yeni Projesi Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Meriç Aral, yeni projesi ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni projesinde canlandıracağı karakter ile ilgili seyircisine bilgi veren Meriç Aral ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Meriç Aral, yeni projesi ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yeni projesinde canlandıracağı karakter ile ilgili seyircisine bilgi veren Meriç Aral, tüm hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Öte yandan Meriç Aral’ın yeni projesinin ne zaman ekranlara geleceği de belli oldu! Peki, Meriç Aral’ın yeni projesi ne? Meriç Aral’ın yeni projesi Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman başlayacak? Kaderimin Oyunu hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
02 Ara 2021 - 15:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.