Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Yeni Projesini Duyurdu! Süleyman Çakır Başlıyor Mu? Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Oktay Kaynarca ise diziye veda eden ilk isimlerden birisiydi. Dizinin bitmesiyle birlikte Süleyman Çakır’ın dizi olacağı açıklanmıştı. Oktay Kaynarca ise ilk kez konuştu!

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