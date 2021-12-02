Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Yeni Projesini Duyurdu! Süleyman Çakır Başlıyor Mu? Öyle Bir Şey Dedi Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca; yeni projesini resmen duyurdu! Süleyman Çakır dizisi hakkında açıklamada bulundu. Öyle bir şey dedi ki…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı ekranlara veda etmişti. Oktay Kaynarca ise diziye veda eden ilk isimlerden birisiydi. Dizinin bitmesiyle birlikte Süleyman Çakır’ın dizi olacağı açıklanmıştı. Oktay Kaynarca ise ilk kez konuştu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.