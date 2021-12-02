Masterchef Hasan Hülya’yı Aldattı Mı? Doktor Hülya’dan İlk Açıklama Geldi, Ortalık Karıştı! Masterchef Pelin Bile İşin İçerisinde! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan ve adını duyuran Masterchef Hasan’ın biricik sevgilisi Hülya’yı aldattığı konuşulmaya başlandı! Hasan Biltekin’in sevgili olan Doktor Hülya ise ilk kez bir açıklamada bulundu ve ortalık karıştı! Masterchef Pelin bile işin içerisinde! Öyle şeyler oluyor ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Masterchef yarışmasında adını duyuran ve yakışıklılığıyla gündeme gelen başarılı şef adayı Hasan Biltekin’in sevgilisinin olduğu ise aylar önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Peki, ikili arasında neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.