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02 Ara 2021 - 16:53

Masterchef Hasan Hülya’yı Aldattı Mı? Doktor Hülya’dan İlk Açıklama Geldi, Ortalık Karıştı! Masterchef Pelin Bile İşin İçerisinde! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan ve adını duyuran Masterchef Hasan’ın biricik sevgilisi Hülya’yı aldattığı konuşulmaya başlandı! Hasan Biltekin’in sevgili olan Doktor Hülya ise ilk kez bir açıklamada bulundu ve ortalık karıştı! Masterchef Pelin bile işin içerisinde! Öyle şeyler oluyor ki…