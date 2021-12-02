Masterchef Pelin’den Camdaki Kız Şoku! Karakteri Belli Oldu, Nalan’ın Üzeri Karalanacak! Hayri’nin Gözbebeği Olacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında yer alan başarılı dizinin başrollerinde ise Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik yer alıyordu ki bir isim daha iddialara göre Camdaki Kız’a girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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