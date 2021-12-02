02 Ara 2021 - 17:26 Güncelleme: 02 Ara 2021 - 17:47
Masterchef Pelin’den Camdaki Kız Şoku! Karakteri Belli Oldu, Nalan’ın Üzeri Karalanacak! Hayri’nin Gözbebeği Olacak! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Pelin Zaman’ın yeni adresi belli oldu! Camdaki Kız dizisinde rol alacağı konuşulurken; Nalan’ın ise üzerinin karalanacağı konuşulmaya başlandı! Hayri’nin gözbebeği resmen geliyor!
Kanal D ekranlarında yer alan başarılı dizinin başrollerinde ise Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik yer alıyordu ki bir isim daha iddialara göre Camdaki Kız’a girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.