3 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 3 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkentlilere kesintisiz bir enerji sağlamak için gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları bugün de Ankara’nın çeşitli bölgelerinde yapılıyor. Bu çalışmaların elektrik kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündemine alıyor. Peki, 3 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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