- 03 Ara 2021 - 09:26 G: 03 Ara 2021 - 09:28

Masterchef Dilara’ya Diskalifiye Şoku! Çizgileri Aştı, Sesler Yükseldi! “Yazıklar Olsun” TV8’den 3 – 5 Güne Karar Çıkabilir! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’nın yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı! Sadece 4 gün içerisinde tüm sınırları aşan ve sesleri yükselten Dilara için “Yazıklar olsun! Nasıl tutuyorsunuz böyle birini” yorumlarını yaptılar. Bununla birlikte 3 – 5 güne Masterchef yarışmasından karar çıkacağı iddia edildi. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Kırmızı takım Alanya’daki yemekleri güzel bir şekilde çıkaramamıştı. Mavi takım derin bir nefes alırken; Kırmızı takım ise birbirine girdi. Kırmızı takımda bulunan Dilara ise takım arkadaşlarına öyle şeyler dedi ki…

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03 Ara 2021 - 09:26 Ankara- Yaşam

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