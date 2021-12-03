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03 Ara 2021 - 09:26

Masterchef Dilara’ya Diskalifiye Şoku! Çizgileri Aştı, Sesler Yükseldi! “Yazıklar Olsun” TV8’den 3 – 5 Güne Karar Çıkabilir! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’nın yarışmadan diskalifiye edileceği konuşulmaya başladı! Sadece 4 gün içerisinde tüm sınırları aşan ve sesleri yükselten Dilara için “Yazıklar olsun! Nasıl tutuyorsunuz böyle birini” yorumlarını yaptılar. Bununla birlikte 3 – 5 güne Masterchef yarışmasından karar çıkacağı iddia edildi. Peki, neler oluyor?