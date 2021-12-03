Camdaki Kız Dizisinde Adil Beyin Üzeri Çizildi! Son Hamlesi Mideleri Bulandırdı, Seyirci Tiksinerek İzledi! “Yazıklar Olsun Sana” Diziden Ayrılması…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Adil Beyin üzeri seyirciler tarafından resmen çizildi! Son hamlesini izleyen seyirciler “Midem bulandı, tiksinerek izledim! Yazıklar olsun sana Adil” yorumlarını yaptılar. Birçok kişi ise bir an önce diziden ayrılmasını istediklerini dile getirdiler…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. 22. Bölümüyle ağızları açık bırakan Camdaki Kız dizisinde Adil Beyin hamleleri ise mide bulandırıcı ve utanç verici bulundu. Yakın zamanda diziden ayrılacağı bilinen Adil Beyin, son yaptığı seyirciyi delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.