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03 Ara 2021 - 09:55

Camdaki Kız Dizisinde Adil Beyin Üzeri Çizildi! Son Hamlesi Mideleri Bulandırdı, Seyirci Tiksinerek İzledi! “Yazıklar Olsun Sana” Diziden Ayrılması…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Adil Beyin üzeri seyirciler tarafından resmen çizildi! Son hamlesini izleyen seyirciler “Midem bulandı, tiksinerek izledim! Yazıklar olsun sana Adil” yorumlarını yaptılar. Birçok kişi ise bir an önce diziden ayrılmasını istediklerini dile getirdiler…