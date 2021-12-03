Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Elbisesiyle Sergen’i Delirtti! “Bu Kadarı da Pes” Alev Alev Yaktı, Sergen Kafasını Duvarlara…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara’dan fizik şov! Kısa bir süre önce Sergen Özen’le aşk yaşadıkları iddia edilen ve paylaşımlarıyla bunları doğrulayan Dilara, akılları başlardan aldı. Minicik ve üzerine yapışan bir kıyafet giyen Dilara Başaran, “Bu kadarı da pes! Sergen delirecek! Kesin kafasını bir yerlere vuruyordur sinirden” yorumlarını aldı! İşte fiziğiyle gündemi sallayan, alev alev yakan Dilara Başaran’dan gelen o pozlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, haftanın beş günü ekranlara gelerek seyircilerinin evlerine konuk oluyordu. Özellikle TV8 kanalında az ve öz programın bulunması, Masterchef’in gün içerisinde 3 kez oynamasına neden oluyor ve yarışmacıların bilinirliği artıyordu. Yarışmada sık sık birbirleriyle kavga eden Dilara ve Sergen’in aşk yaşadıkları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Dilara, minicik elbisesiyle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.