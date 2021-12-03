Masterchef Dilara’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Mini Elbisesiyle Sergen’i Delirtti! “Bu Kadarı da Pes” Alev Alev Yaktı, Sergen Kafasını Duvarlara…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, haftanın beş günü ekranlara gelerek seyircilerinin evlerine konuk oluyordu. Özellikle TV8 kanalında az ve öz programın bulunması, Masterchef’in gün içerisinde 3 kez oynamasına neden oluyor ve yarışmacıların bilinirliği artıyordu. Yarışmada sık sık birbirleriyle kavga eden Dilara ve Sergen’in aşk yaşadıkları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Dilara, minicik elbisesiyle akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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