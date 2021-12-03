- 03 Ara 2021 - 14:10 G: 03 Ara 2021 - 14:17

Survivor Ayşe Durmak Nedir Bilmiyor! Bornozuyla Islak Islak Paylaştı! İçler Eridi, Görenler Yandı Tutuştu! “Yapma Kızım Şunu”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, durmak nedir bilmiyor! Her konuda kendisini geliştiren başarılı isim, kısa bir süre önce modellik içinde soyunmuştu. Şimdi ise bornozlu bir paylaşım yaparak; ıslak halini gösterdi. Saçlarını yeni kurutmuş olan başarılı ismin, rahatça bornozlu paylaşım yapması ise tepkilere neden oldu! Birçok kişi ise "Yapma şunu be kızım" yorumlarında bulundu! İşte Survivor Ayşe’den alev alev yakan paylaşım!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran başarılı isim Survivor Ayşe, yarışma sonrasında müzik sektörüne atılmıştı. Kendi şarkısı için müzik eğitimi alan başarılı yarışmacı, dünyaca ünlü bir markanın ise modeli olmuştu. Yaptığı paylaşımlarla akılları başlardan alan Ayşe Yüksel, şimdide bornozlu bir paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ara 2021 - 14:10 - Yaşam

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