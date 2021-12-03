Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak!

Kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisine katılacağı hakkında iddialar çıkan Buse Varol’un Hayri’nin karısına hayat vereceği yönünde iddialar gündeme gelmişti fakat Birsen Altuntaş bu iddiaları yalanlamıştı. FOX TV ekranlarında yeni bir dizide yer alacağı bilinen Buse Varol, son haliyle şoke etti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Alişan sevenlerinin de ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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