Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İmaj Değişikliği! Son Hali Ağızları Açık Bıraktırdı, Kimse İki Çocuk Annesi Demez! Alişan Büyük Şok Yaşayacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal imaj değişikliği! Son hali ağızları açık bıraktı, kimse iki çocuk annesi dedirtmedi! Güzelliğiyle akılları başlardan alan Buse Varol’un Alişan’ı ise şaşırtacağı hakkında yorumları arka arkaya geldi! Peki, Buse Varol’un son hali nasıl oldu?
Kısa bir süre önce Camdaki Kız dizisine katılacağı hakkında iddialar çıkan Buse Varol’un Hayri’nin karısına hayat vereceği yönünde iddialar gündeme gelmişti fakat Birsen Altuntaş bu iddiaları yalanlamıştı. FOX TV ekranlarında yeni bir dizide yer alacağı bilinen Buse Varol, son haliyle şoke etti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Alişan sevenlerinin de ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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03 Ara 2021 - 14:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.