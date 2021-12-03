Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal olay yaşandı! Esra Erol ise bu durum karşısında adeta helak oldu ve hüngür hüngür ağladı. Makyajı darmaduman olan Esra Erol, canlı yayında resmen yıkıldı. Canı gibi çok sevdiği o ismin son hali…
Aylar önce programa katılan Melahat isimli anne, kızı Fatma’nın engelli olduğunu dile getirmiş ve kendisinden yaşça büyük birine kaçtığını dile getirmişti. Evli ve çocuklu bir adama kaçan Fatma ise Esra Erol’un ısrarlarıyla canlı yayına katılmış ve eşinden boşanma kararı almıştı. Şimdi ise büyük skandal patladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.