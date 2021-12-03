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03 Ara 2021 - 15:27

Esra Erol Ağlamaktan Helak Oldu, Makyajı Darmaduman Oldu! O Olay Canlı Yayında Kendisini Yıktı! Canı Gibi Biliyordu, Son Hali…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da skandal olay yaşandı! Esra Erol ise bu durum karşısında adeta helak oldu ve hüngür hüngür ağladı. Makyajı darmaduman olan Esra Erol, canlı yayında resmen yıkıldı. Canı gibi çok sevdiği o ismin son hali…