- 03 Ara 2021 - 16:01 G: 03 Ara 2021 - 16:08

Camdaki Kız Dizisinde Bir Devir Bitti! Selen’in Büyük Kabusu Ortaya Çıktı! Öyle Bir Hata Yaptı Ki... “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde bir devir resmen kapandı! Selen’in büyük hatası ortaya çıktı, adeta kabusu oldu! Birçok kişi bu duruma ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Selen’in hatasını ise Levent ortaya çıkarttı! Neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Aylardır ailesini kandıran ve bir yalana ortak bırakan Selen’in büyük sırrı ise resmen ortaya çıktı. Herkesten bir şeyler saklaması seyircinin sinirini bozan Selen’in kocasından da bir şeyleri saklaması, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ara 2021 - 16:01 Ankara- Yaşam

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