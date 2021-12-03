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03 Ara 2021 - 16:01

Camdaki Kız Dizisinde Bir Devir Bitti! Selen’in Büyük Kabusu Ortaya Çıktı! Öyle Bir Hata Yaptı Ki... “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde bir devir resmen kapandı! Selen’in büyük hatası ortaya çıktı, adeta kabusu oldu! Birçok kişi bu duruma ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Selen’in hatasını ise Levent ortaya çıkarttı! Neler oluyor?