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03 Ara 2021 - 16:46

Alişan’ın Seksenler Dizisinden Ne Kadar Kazanacağı Ortaya Çıktı! Paraya Para Demeyecek! Sadece 2 Saat İçin Servet Alacak! Cüzdanı Dolup Taşacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni projesi resmen ortaya çıktı! TRT1 kanallarında İyi Fikir isimli programıyla anlaştığı ortaya çıkan Alişan, şimdide bomba gibi bir diziyle el sıkıştığı ortaya çıktı! Dizide sadece 2 saat rol alacağı bilinen Alişan’ın iki saat için kazandığı para ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…