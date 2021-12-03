Alişan’ın Seksenler Dizisinden Ne Kadar Kazanacağı Ortaya Çıktı! Paraya Para Demeyecek! Sadece 2 Saat İçin Servet Alacak! Cüzdanı Dolup Taşacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni projesi resmen ortaya çıktı! TRT1 kanallarında İyi Fikir isimli programıyla anlaştığı ortaya çıkan Alişan, şimdide bomba gibi bir diziyle el sıkıştığı ortaya çıktı! Dizide sadece 2 saat rol alacağı bilinen Alişan’ın iki saat için kazandığı para ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Zorlu AVM’de yeğenleriyle görülen Alişan, muhabirlerin sorularına cevap vermiş ve yeni programı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çekimlere başlayan Alişan’ın ilk konuğu ise en yakın arkadaşı Demet Akalın’ın kocası Okan Kurt oldu! sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Alişan, bir de dizide yer alacağını resmen duyurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.