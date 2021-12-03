- 03 Ara 2021 - 17:10 G: 03 Ara 2021 - 17:29

Yargı Dizisinin Metin’i Ayrılık Kararıyla Ters Köşe Yaptı! Sezon Başındaki Hamlesi Dengeleri Değiştirdi! Katil Olarak Suçlanıyordu, Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Metin karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, ayrılık kararıyla resmen ters köşe yaptı! Sezon başındaki hamlesi dengeleri değiştiren başarılı oyuncu, Hüseyin Avni Danyal, sadece bir sezon önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyordu. Peki, ayrılık kararı ne alaka?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinde Metin Komiser karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hüseyin Avni Danyal, dengeleri değiştiren bir karar verdi ve parlayan yıldız oldu! Dizide katil olarak suçlanan Metin karakterini oynamayıp yaşayan Hüseyin Avni Danyal’ın şok kararı…

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03 Ara 2021 - 17:10 Ankara- Yaşam

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