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03 Ara 2021 - 17:10

Yargı Dizisinin Metin’i Ayrılık Kararıyla Ters Köşe Yaptı! Sezon Başındaki Hamlesi Dengeleri Değiştirdi! Katil Olarak Suçlanıyordu, Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Metin karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal, ayrılık kararıyla resmen ters köşe yaptı! Sezon başındaki hamlesi dengeleri değiştiren başarılı oyuncu, Hüseyin Avni Danyal, sadece bir sezon önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyordu. Peki, ayrılık kararı ne alaka?