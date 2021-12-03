- 03 Ara 2021 - 17:57 G: 03 Ara 2021 - 18:17

Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Hasan için hayat durdu! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde gözleri dolup duran ve keyifsiz olan Hasan’ın acı haberi aldığı ise gündeme bomba gibi düştü. Başına gelen belayla yıkılan Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü heyecanla izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise moralinin darmaduman olduğu görülen Hasan Biltekin’in saçının başının karışmış olması ve gözlerinin sürekli dolup durması, sevenlerini derinden üzdü! Oldukça mutsuz olan Hasan Biltekin’in neden öyle olduğu ise ortaya çıktı!

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03 Ara 2021 - 17:57 Ankara- Yaşam

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