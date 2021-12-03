Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü heyecanla izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise moralinin darmaduman olduğu görülen Hasan Biltekin’in saçının başının karışmış olması ve gözlerinin sürekli dolup durması, sevenlerini derinden üzdü! Oldukça mutsuz olan Hasan Biltekin’in neden öyle olduğu ise ortaya çıktı!

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