Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Hasan için hayat durdu! Dün akşam ekranlara gelen son bölümde gözleri dolup duran ve keyifsiz olan Hasan’ın acı haberi aldığı ise gündeme bomba gibi düştü. Başına gelen belayla yıkılan Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü heyecanla izleniyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise moralinin darmaduman olduğu görülen Hasan Biltekin’in saçının başının karışmış olması ve gözlerinin sürekli dolup durması, sevenlerini derinden üzdü! Oldukça mutsuz olan Hasan Biltekin’in neden öyle olduğu ise ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.