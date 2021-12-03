Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıvırdı Ki, Beli İncelikten Kırılıyordu! Tüm Fiziğini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Biraz Edep Aleyna”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, nefesleri kesti! Dans videosunu paylaşan başarılı isim, öyle bir kıvırdı ki… Belinin inceliğini ve fiziğinin güzelliğini kanıtlayan başarılı isim adeta alev alev yaktı! Birçok kişi Aleyna’nın bu paylaşımını aşırı bulduğunu dile getirdi ve “Biraz edep be Aleyna” yorumlarında bulundu! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dengeleri değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan ise 4. Olarak ayrılmıştı. Survivor finalinde Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ile Berkay Şahin’in çalışmak istediği ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasında sesiyle büyüleyen başarılı oyuncu, Berkay Şahin, Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’la bir araya gelmiş ve şarkısını çıkarmıştı. Şimdi ise ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.