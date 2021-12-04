- 04 Ara 2021 - 09:54 G: 04 Ara 2021 - 10:11

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Minicik Eteğiyle Ateşleri Yükselti! “Hiç Yakışmıyor Sana Miniler” Sevenleri Çıldırdı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan fizik şov! Minicik pullu bir etek giyen Buse Varol, milyonları ikiye ayırdı. Kimisi Buse Varol’un yeni halini çok beğendiğini dile getirdi; kimisi ise “Hiç yakışmamış sana miniler” yorumunda bulundu. Sevenlerini çıldırtan Buse Varol, binlerce beğeni aldı!

Camdaki Kız dizisinde yer alacağı konuşulan fakat daha sonra rol almayacağı ortaya çıkan başarılı isim Buse Varol, yeni dizisi için çalışmalara ise başlamıştı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşım yaptı?

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04 Ara 2021 - 09:54 Ankara- Yaşam

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