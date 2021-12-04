Hamza Yazıcı’nın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Şenay Forbes İle Boy Ve Kiloları O Kadar Abartılı Değilmiş?
Şimdilerde canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin “Tako” karakteri ile özdeşleşmeye başlayan Hamza Yazıcı’nın boyu, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Şenay Forbes ile arasındaki boy farkı ile de gündemlerden düşmeyen Hamza Yazıcı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Şimdilerde canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin “Tako” karakteri ile özdeşleşmeye başlayan Hamza Yazıcı’nın boyu, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Şenay Forbes ile arasındaki boy farkı ile de gündemlerden düşmeyen Hamza Yazıcı’nın boyunun kaç olduğu ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, Hamza Yazıcı’nın boyu kaç santim? Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Hamza Yazıcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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04 Ara 2021 - 11:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.