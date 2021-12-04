Hamza Yazıcı’nın Boyu Kaç Santim? Sevgilisi Şenay Forbes İle Boy Ve Kiloları O Kadar Abartılı Değilmiş?

Şimdilerde canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin “Tako” karakteri ile özdeşleşmeye başlayan Hamza Yazıcı’nın boyu, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi. Bir süredir aşk yaşadığı Şenay Forbes ile arasındaki boy farkı ile de gündemlerden düşmeyen Hamza Yazıcı’nın boyunun kaç olduğu ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, Hamza Yazıcı’nın boyu kaç santim? Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Hamza Yazıcı sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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