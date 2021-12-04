Alperen Duymaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Alperen Duymaz'in Memleketi
En son rol aldığı Son Yaz dizisi ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Alperen Duymaz, şimdilerde yeni projesi ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Kariyerine iddialı bir giriş yaptıktan sonra dönemin hep fenomen dizilerinde rol alan Alperen Duymaz ile ilgili daha önce bilmediğiniz detaylar haberimizde...
En son rol aldığı Son Yaz dizisi ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Alperen Duymaz, şimdilerde yeni projesi ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Kariyerine iddialı bir giriş yaptıktan sonra dönemin hep fenomen dizilerinde rol alan Alperen Duymaz, bu merakın üzerine sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Bu esnada ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın yaşını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alperen Duymaz evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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04 Ara 2021 - 11:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.