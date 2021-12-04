Alperen Duymaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Alperen Duymaz'in Memleketi

En son rol aldığı Son Yaz dizisi ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Alperen Duymaz, şimdilerde yeni projesi ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Kariyerine iddialı bir giriş yaptıktan sonra dönemin hep fenomen dizilerinde rol alan Alperen Duymaz, bu merakın üzerine sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Bu esnada ünlü oyuncu Alperen Duymaz’ın yaşını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alperen Duymaz evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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