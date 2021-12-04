- 04 Ara 2021 - 11:40 G: 04 Ara 2021 - 11:44

Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir verdiği pozlar ve podyumlarda giydiği elbiseler ile dillerden düşmeyen Çağla Şikel, magazin basının en çok konuştuğu isimler arasına girmeyi başardı. O pozların ardından hayranlarının sıkı markajına giren manken ve sunucu Çağla Şikel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Bir süredir verdiği pozlar ve podyumlarda giydiği elbiseler ile dillerden düşmeyen Çağla Şikel, magazin basının en çok konuştuğu isimler arasına girmeyi başardı. O pozların ardından hayranlarının sıkı markajına giren manken ve sunucu Çağla Şikel, hayatına dair detaylar ile herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan genç kızlara taş çıkartacak derecede güzel olan Çağla Şikel’in yaşını görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Çağla Şikel bakın kaç yaşında? Çağla Şikel kimdir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

04 Ara 2021 - 11:40 - Magazin

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Çağla Şıkel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti mask
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