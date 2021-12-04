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04 Ara 2021 - 11:40

Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir verdiği pozlar ve podyumlarda giydiği elbiseler ile dillerden düşmeyen Çağla Şikel, magazin basının en çok konuştuğu isimler arasına girmeyi başardı. O pozların ardından hayranlarının sıkı markajına giren manken ve sunucu Çağla Şikel ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...