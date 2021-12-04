Masterchef Mehmet Şef Bombayı Elinde Patlattı! Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulan Pelin’e Verilen Fırsat Kavga Sebebi Oldu! Para Paraya Demeyecek…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm daha heyecanlı geçiyordu ama özellikle Pazar geceleri tansiyon fırlıyordu! Pazar geceleri bir yarışmacının ekranlara ve hayallerine veda etmesi sevenlerini üzüyordu. Geçtiğimiz hafta Pazar gecesi ise yarışmaya veda eden isim Pelin olmuştu ve sevenlerini üzmüştü. Şimdi ise Pelin’in Mehmet Şefle el sıkıştığı resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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