- 04 Ara 2021 - 12:06 G: 04 Ara 2021 - 12:15

Masterchef Mehmet Şef Bombayı Elinde Patlattı! Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulan Pelin’e Verilen Fırsat Kavga Sebebi Oldu! Para Paraya Demeyecek…

TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şef, bombayı elinde tuttu! Danilo Şefle aşk yaşadığı konuşulan Pelin’e verilen fırsat, sosyal medyada kavga sebebi oldu! Birçok kişi Mehmet Şefin verdiği fırsatla birlikte “Paraya para demeyecek” yorumlarını yaptılar! Peki, Mehmet Şef ne yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm daha heyecanlı geçiyordu ama özellikle Pazar geceleri tansiyon fırlıyordu! Pazar geceleri bir yarışmacının ekranlara ve hayallerine veda etmesi sevenlerini üzüyordu. Geçtiğimiz hafta Pazar gecesi ise yarışmaya veda eden isim Pelin olmuştu ve sevenlerini üzmüştü. Şimdi ise Pelin’in Mehmet Şefle el sıkıştığı resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Ara 2021 - 12:06 Ankara- Yaşam

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