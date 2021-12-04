Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın…

Acun Ilıcalı’yı sinirlendirecek önemli bir gelişme yaşandı. Ekranların sevilerek takip edilen programı MasterChef’te kimin eleneceğini şarkıcı Gökhan Akar açıkladı! Masterchef Pelin’in de sevgilisi olan Gökhan Akar’ın açıklamaları gündemi bomba gibi sarstı. Masterchef’te o isim…