04 Ara 2021 - 13:16 Güncelleme: 04 Ara 2021 - 13:20
Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın…
Acun Ilıcalı’yı sinirlendirecek önemli bir gelişme yaşandı. Ekranların sevilerek takip edilen programı MasterChef’te kimin eleneceğini şarkıcı Gökhan Akar açıkladı! İşte ortalığı karıştıracak açıklamanın detayları...
Acun Ilıcalı’yı sinirlendirecek önemli bir gelişme yaşandı. Ekranların sevilerek takip edilen programı MasterChef’te kimin eleneceğini şarkıcı Gökhan Akar açıkladı! Masterchef Pelin’in de sevgilisi olan Gökhan Akar’ın açıklamaları gündemi bomba gibi sarstı. Masterchef’te o isim…
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04 Ara 2021 - 13:16 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.