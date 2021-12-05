Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma”

MasterChef’te her hafta heyecan doruklara varırken önemli gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın 2 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde oldukça gergin anlar yaşandı. Yarışmanın 126.bölümünde yöresel yemekler hazırlanırken yaşanan gerilim dolu anlar ise adeta gündemi yerinden oynattı.