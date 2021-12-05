05 Ara 2021 - 08:55
Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma”
MasterChef’te her hafta heyecan doruklara varırken önemli gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın 2 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde oldukça gergin anlar yaşandı. İşte Masterchef programından son detaylar...
MasterChef’te her hafta heyecan doruklara varırken önemli gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın 2 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde oldukça gergin anlar yaşandı. Yarışmanın 126.bölümünde yöresel yemekler hazırlanırken yaşanan gerilim dolu anlar ise adeta gündemi yerinden oynattı.
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05 Ara 2021 - 08:55 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.