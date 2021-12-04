Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’dan bornozlu paylaşımlar arka arkaya geldi! Jakuzi önünde nefes kesen pozlar veren başarılı oyuncuya hayranları ise “Çağatay’ın neden Kumru’ya aşık olduğu belli oldu” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisine bu sezon katılan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle ağızları açık bırakmıştı. Kötü ve Yıldız’ın en yakını olarak diziye giren Kumru, en yakın arkadaşının eşini kendisine aşık etmişti. Karakterinden dolayı çok sevilmeyen Kumru’nun her hamlesi ise Yasak Elma dizisinde devir açıp devir kapatıyordu. Şimdi ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.