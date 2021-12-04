Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Bornozlu Paylaşım! Jakuzi Önünde Verdiği Pozlar Nefesleri Kesti! Çağatay’ın Aşık Olma Sebebi Ortaya Çıktı!

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisine bu sezon katılan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle ağızları açık bırakmıştı. Kötü ve Yıldız’ın en yakını olarak diziye giren Kumru, en yakın arkadaşının eşini kendisine aşık etmişti. Karakterinden dolayı çok sevilmeyen Kumru’nun her hamlesi ise Yasak Elma dizisinde devir açıp devir kapatıyordu. Şimdi ise sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki, nefesler kesildi! İşte merak edilen o paylaşım…

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