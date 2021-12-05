- 05 Ara 2021 - 08:54

Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ve Fox TV ekranlarının entrika dolu dizilerinden biri olan Yasak Elma oyuncuları resmen pişti. İki sevilmeyen karakterinin aynı kıyafetleri giymesi ise seyirciyi şoke etti. Birçok kişi ise bu duruma “Akılsız Derin ve Pis Kumru aynı şeyleri bulup nasıl giydiler” yorumlarını dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Derin, Volkan’ın eve geleceğini duyunca; pijamaları hemen üzerinden çıkarmış ve süslenmişti. Mor kadife bir elbise giyen Derin, birde Volkan’dan “Sen dışarı mı çıktın?” sorusunu duyunca kendisini merak ettiğini düşünmüştü. Derin’in giydiği mor kıyafet ise aşırı çekici ve feminen bulunmuştu. O kıyafetin aynısını Kumru ise…

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05 Ara 2021 - 08:54 Ankara- Yaşam

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