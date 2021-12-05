Sadakatsiz’in Derin’i ile Yasak Elma’nın Kumru’su Pişti Oldu! İki Kötü Karakter Birkaç Gün Arayla... “Yok Artık” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz ve Fox TV ekranlarının entrika dolu dizilerinden biri olan Yasak Elma oyuncuları resmen pişti. İki sevilmeyen karakterinin aynı kıyafetleri giymesi ise seyirciyi şoke etti. Birçok kişi ise bu duruma “Akılsız Derin ve Pis Kumru aynı şeyleri bulup nasıl giydiler” yorumlarını dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde Derin, Volkan’ın eve geleceğini duyunca; pijamaları hemen üzerinden çıkarmış ve süslenmişti. Mor kadife bir elbise giyen Derin, birde Volkan’dan “Sen dışarı mı çıktın?” sorusunu duyunca kendisini merak ettiğini düşünmüştü. Derin’in giydiği mor kıyafet ise aşırı çekici ve feminen bulunmuştu. O kıyafetin aynısını Kumru ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.