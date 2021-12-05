Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Son Hali Ağızları Açık Bıraktı…
Show TV ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Kartlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, bambaşka birisine dönüştü! Görenlerin tanıyamadığı Necati Şaşmaz, gündeme bomba gibi bir etki yarattı. Bir bakanın bir daha baktığı Necati Şaşmaz’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yayınlandığı günlerde sokakları boş bırakan ve evlerden çıt sesi çıkarmayan Kurtlar Vadisi dizisinde ölümsüz karakterlerde olmuştu. Bunların başında kuşkusuz Süleyman Çakır geliyordu. Halen her sene ölümü anılan Süleyman Çakır’ın en yakın arkadaşı olan Polat Alemdar ise akıllara kazınmıştı. Bir neslin en büyük idolü olan Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın son hali ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.