- 05 Ara 2021 - 11:25 G: 05 Ara 2021 - 11:30

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Son Hali Ağızları Açık Bıraktı…

Show TV ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Kartlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, bambaşka birisine dönüştü! Görenlerin tanıyamadığı Necati Şaşmaz, gündeme bomba gibi bir etki yarattı. Bir bakanın bir daha baktığı Necati Şaşmaz’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yayınlandığı günlerde sokakları boş bırakan ve evlerden çıt sesi çıkarmayan Kurtlar Vadisi dizisinde ölümsüz karakterlerde olmuştu. Bunların başında kuşkusuz Süleyman Çakır geliyordu. Halen her sene ölümü anılan Süleyman Çakır’ın en yakın arkadaşı olan Polat Alemdar ise akıllara kazınmıştı. Bir neslin en büyük idolü olan Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın son hali ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2021 - 11:25 Ankara- Yaşam

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