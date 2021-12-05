Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor, Tekrar Tekrar Bakıyor! Son Hali Ağızları Açık Bıraktı…

Yayınlandığı günlerde sokakları boş bırakan ve evlerden çıt sesi çıkarmayan Kurtlar Vadisi dizisinde ölümsüz karakterlerde olmuştu. Bunların başında kuşkusuz Süleyman Çakır geliyordu. Halen her sene ölümü anılan Süleyman Çakır’ın en yakın arkadaşı olan Polat Alemdar ise akıllara kazınmıştı. Bir neslin en büyük idolü olan Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın son hali ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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