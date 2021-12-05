- 05 Ara 2021 - 11:44 G: 05 Ara 2021 - 12:04

Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te yer alan Burcu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeğin yarışmanın seyrini değiştireceği konuşurken; birçok kişi ise Burcu Önal’ın torpille yarışmaya girdiğini dile getirdi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada çabası ve emeğiyle “Masterchef’in en başarılı kadın yarışmacısı” olarak bilinen Burcu’nun o isimle yıllar önce çekilmiş olan bir görselinin ortaya çıkması seyri değiştirdi! Meğer o isimle yıllar önce…

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05 Ara 2021 - 11:44 Ankara- Yaşam

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