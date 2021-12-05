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05 Ara 2021 - 11:44

Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce…

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te yer alan Burcu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeğin yarışmanın seyrini değiştireceği konuşurken; birçok kişi ise Burcu Önal’ın torpille yarışmaya girdiğini dile getirdi! Peki, neler oluyor?