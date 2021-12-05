05 Ara 2021 - 11:44 Güncelleme: 05 Ara 2021 - 12:04
Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce…
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te yer alan Burcu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı. Bu gerçeğin yarışmanın seyrini değiştireceği konuşurken; birçok kişi ise Burcu Önal’ın torpille yarışmaya girdiğini dile getirdi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada çabası ve emeğiyle “Masterchef’in en başarılı kadın yarışmacısı” olarak bilinen Burcu’nun o isimle yıllar önce çekilmiş olan bir görselinin ortaya çıkması seyri değiştirdi! Meğer o isimle yıllar önce…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.