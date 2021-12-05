Arka Sokaklar Selin Gidiyor, O İsim Geliyor! Oya Akar’ın Yerine Öyle Bir İsimle Anlaşıldı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Gümbür Gümbür…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Selin Komiser resmen ayrılıyor! Ekranlara gelen son bölümde akıbeti belirsiz olan Selin’in yerine ise öyle bir isimle anlaşma yapıldı ki, ortalık karıştı. Taş üstünde taş bırakmayacak isim, gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi birbirinden güçlü oyunculuk yeteneklerinin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü ise Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Oya Akar’ın hayat verdiği Selin karakterinin başının büyük belada olduğu ise resmen gösterilmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.