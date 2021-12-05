Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande"
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den önce karın kası, sonra kalça dekoltesi! Nefesleri kesen güzelliğiyle gündemden düşmek bilmeyen güzel oyuncu, minicik şortluyla ateşleri resmen yükseltti. Hande Erçel’in çok açık giyindiğini düşünen kişiler ise “Hande bu kadar açılma! Biraz edep” yorumlarında bulundular. Peki, hangi paylaşımıyla Hande Erçel ortalığı ayağa kaldırdı?
FOX TV Ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı dizisiyle adını duyuran ve Instagram’da tam tamına 25 milyonu aşkın takipçi kazanan Erçel, gündemin ismi haline geldi. Dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, uzun bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmıyordu ama şimdi sessizliğini derin dekolteleri ve karın kaslarıyla bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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05 Ara 2021 - 13:56 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.