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05 Ara 2021 - 13:56

Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande"

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den önce karın kası, sonra kalça dekoltesi! Nefesleri kesen güzelliğiyle gündemden düşmek bilmeyen güzel oyuncu, minicik şortluyla ateşleri resmen yükseltti. Hande Erçel’in çok açık giyindiğini düşünen kişiler ise “Hande bu kadar açılma! Biraz edep” yorumlarında bulundular. Peki, hangi paylaşımıyla Hande Erçel ortalığı ayağa kaldırdı?