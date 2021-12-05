Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen isim ifşa edildi! Bunun üzerine birçok kişi elenen ismi duyunca çok mutlu olduklarını hatta bu gerçekleşirse davul zurna tutacaklarını dile getirdiler. Sosyal medyada “Sonunda kurtulduk! Sadece ailesi üzülecek” yorumlarını alan Masterchef eleme ifşası, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Pazar geceleri daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasında bir isim yarışmaya veda ediyordu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bir ismin ise yarışmaya ve şampiyonluğa veda edeceği biliniyordu. Peki, elenen isim kim oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.