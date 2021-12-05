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05 Ara 2021 - 14:28

Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen isim ifşa edildi! Bunun üzerine birçok kişi elenen ismi duyunca çok mutlu olduklarını hatta bu gerçekleşirse davul zurna tutacaklarını dile getirdiler. Sosyal medyada “Sonunda kurtulduk! Sadece ailesi üzülecek” yorumlarını alan Masterchef eleme ifşası, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…