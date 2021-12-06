- 06 Ara 2021 - 09:26 G: 06 Ara 2021 - 09:30

Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Safanur’un vedası yürekleri yakıp yıktı! Şeflerin hepsini ağlatan Safanur, Somer Şefi ise hüngür hüngür ağlattı. Türk filmlerini aratmayan bu ayrılıkta, birçok kişi Safanur’un geri gelmesini dile getirdi. Bunun üzerine “Acun Medya düğmeye basar ya” yorumları geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Safanur Bol, dengelerin değişmesine neden oldu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Masterchef’in son bölümünde ise Tahsin, Görkem ve Safanur eleme adayları oldu. Tahsin ilk çıkan kişi olurken; Görkem ise ikinci oldu. Elenen kişi ise Safanur oldu. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2021 - 09:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim... mask
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim...
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce… mask
Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce…
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı! mask
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!
Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma” mask
Masterchef’te Kavga, Gürültü Bitmiyor! Ağızlar Resmen Açık Kaldı, Dengeler Değişti! “Bir Daha Bana Bu Kelimeyi Kullanma”
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Masterchef Tahsin'in Boyu Kaç Cm? Tahsin Küçük Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! mask
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu!
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu? mask
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Acun Medya’dan Karar Çıktı, 3 – 5 Güne Diskalifiyesi Verilebilir! Instagram Bunu Konuşuyor! Neler Oldu?
Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın… mask
Acun Ilıcalı Sinir Krizi Geçirecek, Delirecek! Pelin Zaman’ın Sevgilisi Eleneni İfşaladı, Ortalık Karıştı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşulan Pelin Zaman’ın…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! ! mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal… mask
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal…
Survivor Ayşe’den Skandal Değişim! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Öyle Bir İşlem Yaptırdı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’den Skandal Değişim! Acun Ilıcalı Görse Küçük Dilini Yutar! Öyle Bir İşlem Yaptırdı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun” mask
Kadir Ezildi’den Şok Sözler! Instagram’ı Ayağa Kaldırdı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Çocukluğunda… “Yazıklar Olsun”
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?
Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande" mask
Hande Erçel'den Önce Karın, Sonra... Nefesleri Kesti, Minicik Şortuyla Ateşleri Yükseltti! "Biraz Edep Hande"
Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla… mask
Fahriye Evcen’den Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı, Götürdü! Deri Pantolonuyla…
Seren Serengil’den Kahreden Acı Haber Geldi! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil’den Kahreden Acı Haber Geldi! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! ! mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Survivor Yarışmacısı Gitti, Başka Birisi Geldi! Kimse Tanıyamıyor, Estetik Üzerine Estetik… “Bu Kim Be” Instagram Ayağa Kalktı! mask
Survivor Yarışmacısı Gitti, Başka Birisi Geldi! Kimse Tanıyamıyor, Estetik Üzerine Estetik… “Bu Kim Be” Instagram Ayağa Kalktı!
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal… mask
Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Çekimler Durdu, Güvenlik Müdahale Etti! Acun Medyada Büyük Skandal…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Ağlatan Ayrılık! Bir Aile Yıkıldı, Mahvoldu! Taziyeler Arka Arkaya Geliyor! Gözlerde Yaş Kurudu, Kaldı! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Ağlatan Ayrılık! Bir Aile Yıkıldı, Mahvoldu! Taziyeler Arka Arkaya Geliyor! Gözlerde Yaş Kurudu, Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status