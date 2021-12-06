Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Safanur Bol, dengelerin değişmesine neden oldu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Masterchef’in son bölümünde ise Tahsin, Görkem ve Safanur eleme adayları oldu. Tahsin ilk çıkan kişi olurken; Görkem ise ikinci oldu. Elenen kişi ise Safanur oldu. İşte merak edilenler…

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