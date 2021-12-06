Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Safanur’un vedası yürekleri yakıp yıktı! Şeflerin hepsini ağlatan Safanur, Somer Şefi ise hüngür hüngür ağlattı. Türk filmlerini aratmayan bu ayrılıkta, birçok kişi Safanur’un geri gelmesini dile getirdi. Bunun üzerine “Acun Medya düğmeye basar ya” yorumları geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Safanur Bol, dengelerin değişmesine neden oldu. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Masterchef’in son bölümünde ise Tahsin, Görkem ve Safanur eleme adayları oldu. Tahsin ilk çıkan kişi olurken; Görkem ise ikinci oldu. Elenen kişi ise Safanur oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.