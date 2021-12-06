- 06 Ara 2021 - 09:56 G: 06 Ara 2021 - 09:59

6 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 6 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları ortaya elektrik kesintileri çıkarmaya devam ediyor. Elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyu öncelikli gündeme haline getiriyor. Peki, 6 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


Detaylar diğer sayfada!

06 Ara 2021 - 09:56 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
5 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
3 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
3 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet mask
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı … mask
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı …
2 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
2 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
1 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
1 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! ! mask
Survivor All Star Kadrosu Cayır Cayır Yanıyor! Acun Ilıcalı Açıkladı… Aşklar, Kavgalar, Böyle Kadro Ne Görüldü Ne Duyuldu! !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Tokat Gibi Darbe! Dizi Bitti, Davası Bitmedi! Oktay Kaynarca Soluğu Mahkemede Aldı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem… mask
Merve Boluğur Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Şok Olacak! 8,9 Şiddetinde Deprem…
Survivor Yarışmacısı Gitti, Başka Birisi Geldi! Kimse Tanıyamıyor, Estetik Üzerine Estetik… “Bu Kim Be” Instagram Ayağa Kalktı! mask
Survivor Yarışmacısı Gitti, Başka Birisi Geldi! Kimse Tanıyamıyor, Estetik Üzerine Estetik… “Bu Kim Be” Instagram Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status