Survivor All Star’da Kavga, Gürültü, Kıyamet! Acun Ilıcalı Hepsini Bilerek Seçti! RTÜK Hep Ensede Olacak, TV8 Kanalı Sallanacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın Ocak ayı gibi başlayacağı dile getirilmişti. Acun Ilıcalı Acun Medya Akdeminin öğrencileri ile bir araya gelmişti. Survivor All Star hakkında ise Acun Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı’dan önce ise Ata Benli herkesi tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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