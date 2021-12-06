Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen’den fizik şov! 45 yaşındaki başarılı şarkıcı kasığına kadar açık olan derin yırtmaçlı elbisesiyle neredeyse frikik verecekti. Giymiş olduğu kıyafetle görenleri alev alev yakan Gülşen 18’liklere taş çıkardı. Sosyal medya büyük gündem oluşturan Gülşen, tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ve güzelliğiyle akılları başlardan alan güzel şarkıcı, nefesleri kesti. Kendisine has tarzıyla her yaptığı konuşulan Gülşen’in son kıyafetinde ise bacak, kasık ve göbek dekoltesine yer verdi. Düzgün fiziğini bir kez daha sevenlerine kanıtlayan Gülşen, kısa sürede binlerce yorum aldı. Giydiği kıyafetlerle sık sık tartışma konusu haline gelen Gülşen’in son paylaşımı ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.