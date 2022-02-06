Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Üstadı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan Çağlar Ertuğrul, hareketleri ile herkesi şoke etti. Ödül töreninin ardından gözleri üzerine çeviren Çağlar Ertuğrul ile ilgili detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan Çağlar Ertuğrul, hareketleri ile herkesi şoke etti. Ödül töreninin ardından gözleri üzerine çeviren Çağlar Ertuğrul, magazin takipçilerinin hemen sıkı markajına girdi. Öte yandan Çağlar Ertuğrul’un yaşı herkesi şoke etti! Peki, Çağlar Ertuğrul, kime gönderme yaptı? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
06 Şub 2022 - 21:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.