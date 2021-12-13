Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz pazar ekranlara gelen bölümü ile herkesi şoke etti. Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar’ın başına gelenler dizinin seyircisini endişelendirmeye başlarken; Teşkilat dizinin başkarakteri olan Serdar’a hayata veren Çağlar Ertuğrul ile ilgile detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, geçtiğimiz pazar ekranlara gelen bölümü ile herkesi şoke etti. Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar’ın başına gelenler dizinin seyircisini endişelendirmeye başlarken; Teşkilat dizinin başkarakteri olan Serdar’a hayata veren Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılacağı iddia edilmeye başladı. Pazar gününün reyting rekortmeni olan Teşkilat dizisinden Çağlar Ertuğrul’un ayrılıp ayrılmayacağı ise, nihayet belli oldu! Peki, Teşkilat Serdar öldü mü, ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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13 Ara 2021 - 00:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.