- 02 Oca 2022 - 22:36

Yargı Dizisinde Uğur Aslan'ın Nereli Olduğu Büyük Merak Uyandırdı! Herkes Başka Sanıyordu Duyanlar İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, şimdilerde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Yargı dizisinde gösterdiği performansı ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Uğur Aslan ile ilgili detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, şimdilerde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Yargı dizisinde gösterdiği performansı ile seyircinin dikkatini çeken isimlerden biri olan Uğur Aslan ise, dizinin Eren Komiser’ine hayat vermeye başladı. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Yargı dizisinin eren Komiser’i Uğur Aslan, söylediği türkü ile oyunculuk performansını adeta unutturdu! Peki, Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


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02 Oca 2022 - 22:36 - Magazin

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