Berkay Ateş'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Voleybolcu Sevgilisi Simge Aköz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Aras karakteri ile dillerden düşmemeye başlayan Berkay Ateş, gönlünü bir güzele kaptırdı. Bunun üzerine hayranlarının sıkı markajına giren Berkay Ateş, yeni sevgilisi ile herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan ikili ile ilgili en çok dikkat çeken şey, iki sevgilinin arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Berkay Ateş’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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