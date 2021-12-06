Berkay Ateş'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! Voleybolcu Sevgilisi Simge Aköz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Aras karakteri ile dillerden düşmemeye başlayan Berkay Ateş, gönlünü bir güzele kaptırdı. Bunun üzerine hayranlarının sıkı markajına giren Berkay Ateş ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Bir süredir Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Aras karakteri ile dillerden düşmemeye başlayan Berkay Ateş, gönlünü bir güzele kaptırdı. Bunun üzerine hayranlarının sıkı markajına giren Berkay Ateş, yeni sevgilisi ile herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan ikili ile ilgili en çok dikkat çeken şey, iki sevgilinin arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Berkay Ateş’in sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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06 Ara 2021 - 16:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.