Yargı Dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz'den Şok Açıklama! İtiraf Niteliğinde Değerlendirme Yaptı, Ortalık Karıştı! Öyle Şeyler Dedi Ki…

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu’yla birlikte paylaşan ve dizide her hamlesi olay olan Pınar Deniz, kısa bir süre önce Elle Dergisine açıklamalarda bulundu. Çok özel sözlere yer veren ve gündeme bomba gibi düşen Pınar Deniz, Ceylin’in ona kattıklarına da değindi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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