Masterchef Dilara'yla İlgili Ortaya Çıkan Flaş İfşa! Meğer Mehmet Şef'le Aralarında... Sır Gibi Saklanıyordu…Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri üyesi Mehmet Şefle Dilara Başaran’ın akraba çıktığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte torpil iddiaları da güçlendi, ortalık karıştı. Birçok kişi acilen Mehmet Şefin ve Dilara Başaran’ın yarışmadan ayrılması ya da diskalifiye edilmesi hakkında şok iddialarda bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada dün akşam ekranlara veda eden isim ise Safanur olmuştu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Mehmet Şefin, Dilara Başaran’a olan yaklaşımı ise olay yaratmıştı. Birçok kişi Dilara’ya torpil geçildiğini; başka bir yarışmacı yapsa kıyametin kopacağına dair yorumlarda bulundular. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.