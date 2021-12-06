- 06 Ara 2021 - 18:40 G: 06 Ara 2021 - 18:45

Masterchef Yarışmasına Veda Eden İsim Belli Oldu! Somer Şef Dayanamadı, İlk Kez Böyle Ağladı! Seyirciler Kilitlendi Kaldı!

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, geçtiğimiz pazar akşamı bir yarışmacısına veda etti. 5 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan eleme gecesi ile 15. haftasını tamamlayan ve bir ismine daha veda eden MasterChef Türkiye yarışmacı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, geçtiğimiz pazar akşamı bir yarışmacısına veda etti. 5 Aralık 2021 Pazar günü yayınlanan eleme gecesi ile 15. haftasını tamamlayan ve bir ismine daha veda eden MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından elenen yarışmacı için gözyaşları adeta sel olup, aktı. O ismin ardından ağlayan Somer Sivrioğlu ise, söyledikleri ile herkesi gözyaşına boğdu! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından kim elendi? MasterChef Türkiye 5 Aralık 2021 Pazar günü kim elendi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

06 Ara 2021 - 18:40 - Masterchef Türkiye 2021

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